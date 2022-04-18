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Битва за Донбас розпочалась, – Зеленський

Ольга Денисяка

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Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Про це у відео зверненні ввечері 18 квітня заявив президент України Володими Зеленський.

«Зараз уже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротися. Ми будемо захищатися. Ми будемо робити це щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба», – заявив Зеленський.

Президент відзначив, що на сході та півдні України окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Росіяни шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти й зайти туди основними силами.

«Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережнішими, бо нікого не залишиться, щоб наступати. Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена», – зауважив президент.

Предидент висловив вдячність всім захисникам, які зараз обороняють Україну від російських окупантів.

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