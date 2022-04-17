ЗСУ звільнили кілька міст на Харківщині

На Харківщині українські військові перейшли в контрнаступ успішно відтісняють російських окупантів від обласного центру. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, ЗСУ провели кілька успішних операцій і звільнили від росіян Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки на Харківщині. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.

Окрім того, 81 окрема аеромобільна бригада під Харковом реактивним вогнем знищила п’ять російських танків, десять броньованих одиниць техніки та близько сотні військових.

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