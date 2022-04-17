У Львові загорівся дах монастиря

У неділю, 17 квітня, на даху монастиря згромадження сестер милосердя святого Вікентія УГКЦ у Львові виникла пожежа. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ДСНС Львівщини.

Рятувальники отримали повідомлення про займання об 11:39 год. Пожежа виникла на площі 10 м кв даху монастиря згромадження сестер милосердя святого Вікентія УГКЦ, що на вулиці Сельських, 14 у Львові.

На місці працювали 30 вогнеборців та 7 пожежних машин. Об 11:54 год. пожежу ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі не відома.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.