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росіяни впритул розстрілюють українських жінок, – СБУ

Ольга Денисяка

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У перехоплених Службою Безпеки України телефонних розмовах російські окупанти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по кілька куль навіть у бездиханні тіла своїх жертв. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини, щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

Черговий «герой», який був мобілізований росіянами з такою званої «ЛНР», розповідає дружини про жорстоке вбивство його колегами українок: «…там баба лежить якась, …башка прострілена, лежить, смикається. В голові дірка… Позвали ще, він ще раз стрелнув, вона ще лежит-смикається, все ще раз стрельнув».

Як з’ясувалося, єдиною провиною жінкою було те, що «…у неї, типу, брат в «Азові», і вона почала х*йню якусь пороти».


«Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслужбовців, але жодним чином не заважає цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту», – зазначають в СБУ.

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