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Росіяни планують здобути хоч якусь перемогу до Великодня

Анастасія Диняк

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Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські військові планують вирішальну битву на Донбасі і хочуть здобути хоч якусь перемогу до Великодня. Про це пише hromadske.

«Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже сильно обмежені в часі. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні здобутки, які зможуть показати як, певною мірою, «виграш» Росії в цій «спецоперації». Вони поспішають до, скажімо так, Великодня», – сказав Буданов.

Також він додав, що у ворога нічого не вийде і Україна вистоїть і захистить усі свої території. Проте, можливі певні тактичні перемоги окупантів – деякі населені пункти переходять «з рук у руки» по два-три рази на добу.

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