На Харківщині окупанти почали примусову мобілізацію

В Ізюмі на Харківщині російські окупанти розпочали примусове залучення місцевих мешканців до бойових дій. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, через великі втрати особового складу російські військові розпочали примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово захоплених територіях.

Окрім того, окупанти продовжують підготовку до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої «херсонської народної республіки».

«Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої гуманітарної допомоги», – зауважили в Генштабі.

Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх «мобілізація» до лав збройних сил РФ.

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