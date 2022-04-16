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Випускнику Академії сухопутних військ присвоїли звання Героя України

Ольга Денисяка

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Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного старший лейтенант Артур Кравченко отримав звання Героя України. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться у Facebook НАСВ.

Нагороду випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі.

В академії розповіли, що відважний офіцер обороняє Україну у складі 58-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Виговського. З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупанітв Артур Кравченко – у найгарячіших точках протистояння агресору. Під час боїв на одному із напрямів, офіцер вміло керував підлеглими, демонструючи неабияку витримку та професіоналізм, забезпечив виконання поставленого командуванням бойового завдання.

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