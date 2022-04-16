Випускнику Академії сухопутних військ присвоїли звання Героя України

Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного старший лейтенант Артур Кравченко отримав звання Героя України. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться у Facebook НАСВ.

Нагороду випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі.

В академії розповіли, що відважний офіцер обороняє Україну у складі 58-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Виговського. З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупанітв Артур Кравченко – у найгарячіших точках протистояння агресору. Під час боїв на одному із напрямів, офіцер вміло керував підлеглими, демонструючи неабияку витримку та професіоналізм, забезпечив виконання поставленого командуванням бойового завдання.

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