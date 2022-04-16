У Львові виходили хлопчика, що народився з вагою 1100 г

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили хлопчика, що народився передчасно – на 28 тижні вагітності мами. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

Лікарі розповідають, що Юрчик народився на 28 тижні з масою тіла 1100г та зростом всього 36 см.

За словами медиків, з народження у дитини були дихальні розлади. Немовля перебувало у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Після стабілізації стану на 8 добу життя його перевели у відділення постінтенсивного догляду новонароджених і виходжування недоношених дітей.

«Коли стан покращився, крім неонатологів з хлопчиком почали займатися фізіотерапевти. Розпочалася програма реабілітації та спа -процедур. З 41 доби життя був на спільному перебуванні з мамою. Мама навчилася всім нюансам догляду за екстремально недоношеною дитиною», – йдеться в повідомленні.

На 53 добу життя хлопчика з масою 2090г та зростом 42 см виписали в задовільному стані додому.

«Впродовж всіх днів перебування в Львівський обласний клінічний перинатальний центр у мами була мрія, щоб на Великдень Юрчик їхав святити паску у своєму блакитному візочку. Проте мрію вдалось втілити швидше – вже до Вербної Неділі Юрчик вдома», – додають медики.

Нагадаємо, перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, торік у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

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