ОСТАННІ НОВИНИ

Найближчим часом у звільнених містах почнуть відновлювати житло, – ОП

Ольга Денисяка

|

Відновлення зруйнованих будинків у звільнених від російських окупантів українських містах розпочнеться найближчим часом. Про це йдеться в Телеграмі заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

«Найближчим часом у всіх деокупованих містах розпочнеться відновлення всіх зруйнованих будинків – багатоповерхових та приватних», – заявив Тимошенко.

Крім того, він повідомив, що в Бородянці на Київщині почали встановлювати перші модульні будинки для співробітників ДСНС та волонтерів, які займаються відбудовою селища.

Помешкання обладнані базовими речами, необхідними для тимчасового проживання. Першочергово вони будуть надані у користування тим, хто зараз працює в Бородянці над ліквідацією бойових дій.

Тимошенко додав, що вже замовлено такі ж модулі для Київської, Сумської та Чернігівської областей.


Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів