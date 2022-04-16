Найближчим часом у звільнених містах почнуть відновлювати житло, – ОП

Відновлення зруйнованих будинків у звільнених від російських окупантів українських містах розпочнеться найближчим часом. Про це йдеться в Телеграмі заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

«Найближчим часом у всіх деокупованих містах розпочнеться відновлення всіх зруйнованих будинків – багатоповерхових та приватних», – заявив Тимошенко.

Крім того, він повідомив, що в Бородянці на Київщині почали встановлювати перші модульні будинки для співробітників ДСНС та волонтерів, які займаються відбудовою селища.

Помешкання обладнані базовими речами, необхідними для тимчасового проживання. Першочергово вони будуть надані у користування тим, хто зараз працює в Бородянці над ліквідацією бойових дій.

Тимошенко додав, що вже замовлено такі ж модулі для Київської, Сумської та Чернігівської областей.



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