ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщину йде похолодання до 6° морозу

Ольга Денисяка

|

Впродовж 17-19 квітня на Львівщині прогнозують похолодання до шести градусів морозу вночі. Про це йдеться у Facebook Львівського гідрометеоцентру.

У неділю, 17 квітня, буде хмарно, йтиме мокрий сніг та спостерігатиметься слабкий туман. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Вночі сильний заморозок –1 –6°, температура вдень 3 – 8° тепла.

У понеділок, 18 квітня, буде хмарно з проясненнями. Знову йтиме мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Вночі сильний заморозок –1 –6°, температура вдень 3 – 8° тепла.

У вівторок, 19 квітня, теж – хмарно з проясненнями, але вже без істотних опадів. Проте ожеледиця збережеться. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Вночі сильний заморозок –1 –6, температура вдень 4 – 9° тепла.

У середу, 20 квітня, лише в другій половині дня йтиме невеликий дощ. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозок 0 – 3°; вдень 5 – 10° тепла.

У четвер, 21 квітня, буде хмарно та часом йтиме дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі  1 – 6° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів