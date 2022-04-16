На Львівщину йде похолодання до 6° морозу

Впродовж 17-19 квітня на Львівщині прогнозують похолодання до шести градусів морозу вночі. Про це йдеться у Facebook Львівського гідрометеоцентру.

У неділю, 17 квітня, буде хмарно, йтиме мокрий сніг та спостерігатиметься слабкий туман. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Вночі сильний заморозок –1 –6°, температура вдень 3 – 8° тепла.

У понеділок, 18 квітня, буде хмарно з проясненнями. Знову йтиме мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Вночі сильний заморозок –1 –6°, температура вдень 3 – 8° тепла.

У вівторок, 19 квітня, теж – хмарно з проясненнями, але вже без істотних опадів. Проте ожеледиця збережеться. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Вночі сильний заморозок –1 –6, температура вдень 4 – 9° тепла.

У середу, 20 квітня, лише в другій половині дня йтиме невеликий дощ. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозок 0 – 3°; вдень 5 – 10° тепла.

У четвер, 21 квітня, буде хмарно та часом йтиме дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

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