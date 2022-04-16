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Львів заморозив усі капітальні ремонти доріг

Андрій Котенський

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Капітальні ремонти вулиць Львова наразі проводити неможливо, бо в міста немає грошей і частина робітників взяли до рук зброю, аби захистити Україну від російського вторгнення. Про це Львівському порталу повідомили к пресслужбі Львівської міської ради.

За словами мера Львова Андрія Садового, про нові капітальні ремонти вулиць у Львові взагалі не може бути й мови, але місто лататиме ями, аби забезпечувати проїзд.

«Ямковий ремонт робіт ми робимо і будемо продовжувати робити. Місто має бути проїзним, тому це навіть не обговорюється. Капітальні ремонти наразі проводити неможливо. Першочергово є проблема із фінансуванням. Також немає робітників, бо багато з них зараз воюють. Після Великодня будемо аналізувати більш предметно, які роботи можна буде проводити», – повідомив Андрій Садовий.

Як відомо, у Львові не завершено ремонт двох великих вулиць – вул. Шевченка і вул. Пилипа Орлика. Утім у мерії обіцяють що завершення цих робіт буде профінансовано.

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