Ліс перемоги: за день на Львівщині висадили 50 тисяч дерев

У суботу, 16 квітня, на Львівщині провели акцію «Ліс перемоги», під час якої висалили 50 тисяч дерев. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Мета доброчинної акції – зібрати 3 000 000 гривень благодійних внесків для закупівлі амуніції для українських захисників та захисниць.

В межах започаткованої ініціативи за 16 квітня вдалось висадити 50 тисяч дубів та сосен на території 10 лісництв Львівської області.

Під час акції відбувся також телемарафон між 8 областями України, де так само висаджують дерева: Волинь, Вінниччина, Сумщина, Чернігівщина, Закарпаття та інші. Водночас на знак солідарності та підтримки до акції приєднались ще 13 країн світу.

«У всіх лісгоспах підготували площі під посадку та підібраний відповідний асортимент порід дерев. Після короткого інструктажу від лісівників про те, як правильно висаджувати деревця, охочі приступили до роботи. Діти допомагали батькам, старші люди – волонтерам», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що організаторами акції є Львівська обласна військова адміністрація, Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства, ГО «Добро.Дій» та глобальної ініціативи «Озеленення Планети».

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