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Італія закриває порти для російських кораблів

Ольга Денисяка

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Влада Італії з 17 квітня закриває доступ до портів країни для кораблів із Росії. Про це з посиланням на телеканал TGcom24 повідомляє Європейська правда.

Адміністрація італійських портів підготувала документ, відповідно до якого з неділі порти будуть закриті для російських кораблів, а також заборона поширюватиметься на судна, які змінили прапор після 24 лютого.

Рішення підготовлене відповідно до директиви Європейського Союзу від 8 квітня, згідно з якою були введені додаткові санкції проти Росії.

Судна, які зараз перебувають в італійських портах повинні будуть залишити їх відразу після «завершення комерційної діяльності». Виняток буде зроблено для суден, яким потрібна аварійна зупинка.

Додамо, посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва, з понеділка посольство повноцінно відновить роботу.

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