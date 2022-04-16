17 квітня у Львові проведуть ярмарок на підтримку військових

У неділю, 17 квітня, перед Собором святого Юра у Львові відбудеться благодійний ярмарок, де продаватимуть смаколики та вербові композиції. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори закликають випікати солодощі, або робити композиції з верби для продажу на ярмарку. Мета заходу – збір коштів (50 тис грн) на потреби 24 механізованої бригади.

«Потрібна допомога усіх тих, хто пишається своїми кулінарними вміннями та готовий витратити трохи продуктів і часу на приготування солодощів для продажу! Патріотичні пряники, мафіни, кекси, вафлі і все інше, чим багата ваша колекція рецептів, дуже допоможуть, щоб забезпечити наших бійців такими необхідними в цей час речами. Якщо ж немає бажання возитись на кухні – можливо неподалік від вас росте верба, і ви маєте натхнення зробити розкішні композиції для освячення. Це теж буде чудово», – закликають організатори.

Початок ярмарку – о 10:00. Контакт для всіх, хто бажає долучитись своїми виробами: 0964732738, Олена.

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