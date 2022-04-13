Спецпризначенці знищили спостережний пункт росіян

Українські військовослужбовці розгромили спостережний пункт окупантів. Про це йдеться на сторінці командування сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook.

Успішно знищила один із російських спостережних пунктів в Україні група спецпризначенців. Військові показали фото того, що залишилося після їхньої роботи: ліквідований окупант, документи та речі.

«Такі “спостережники” є важливими об’єктами-перепонами на шляху нашого війська. І задля безпечного проходу українських воїнів попередньо виконуються завдання щодо їхнього знищення», – пояснюють спецпризначенці.

Нагадаємо, за останніми даними, у війні проти України загинули 19 800 російських військових. Також рф втратила вже 739 танків, 158 літаків, 143 гелікоптери та низку іншої техніки. Детальніше – тут.

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