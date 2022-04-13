У війні проти України росія втратила 19 800 військових

На війні проти України загинули 19 800 російських військових. Також рф втратила вже 739 танків, 158 літаків, 143 гелікоптери та низку іншої техніки. Про це йдеться на сторінці Міноборони України у Facebook.

З 24 лютого по 13 квітня, тобто за 49 днів війни, яку росія веде проти України, орієнтовні втрати країни-агресора становлять:

особового складу ‒ 19 800 осіб,

танків ‒ 739 одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 1964 одиниці,

артилерійських систем – 358 одиниць,

РСЗВ ‒ 115 одиниць,

засоби ППО ‒ 64 одиниці,

літаків – 158 одиниць,

гелікоптерів – 143 одиниці,

автомобільної техніки ‒ 1429 одиниць,

кораблі /катери ‒ 7 одиниць,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 132 одиниці,

спеціальна техніка ‒ 25 одиниць,

пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 одиниці.

У Міноборони додають, що всі дані щодо втрати ворога уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.