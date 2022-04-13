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У війні проти України росія втратила 19 800 військових

Наталя Дуляба

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На війні проти України загинули 19 800 російських військових. Також рф втратила вже 739 танків, 158 літаків, 143 гелікоптери та низку іншої техніки. Про це йдеться на сторінці Міноборони України у Facebook.

З 24 лютого по 13 квітня, тобто за 49 днів війни, яку росія веде проти України, орієнтовні втрати країни-агресора становлять:

  • особового складу ‒ 19 800 осіб,
  • танків ‒ 739 одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 1964 одиниці,
  • артилерійських систем – 358 одиниць,
  • РСЗВ ‒ 115 одиниць,
  • засоби ППО ‒ 64 одиниці,
  • літаків – 158 одиниць,
  • гелікоптерів – 143 одиниці,
  • автомобільної техніки ‒ 1429 одиниць,
  • кораблі /катери ‒ 7 одиниць,
  • цистерн з ПММ ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 132 одиниці,
  • спеціальна техніка ‒ 25 одиниць,
  • пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 одиниці.

У Міноборони додають, що всі дані щодо втрати ворога уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

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