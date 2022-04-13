Понад 500 тисяч українців примусово вивезли до росії, – Зеленський

Наразі окупанти примісово перемістили територію російської федерації понад 500 тисяч українців. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до парламенту Естонії.

«На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це – як третина всіх ваших громадян», – цитує президента Укрінформ.

За його словами, депортованих українців намагаються перевезти у віддалені регіони російської федерації, позбавляють документів, забирають особисті речі, зокрема мобільні телефони. Окрім того, росіяни розлучають українських дітей із батьками та планують передати їх на незаконне всиновлення у російські родини.

Нагадаємо, нещодаво уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова овідомляла про табір для примусово депортованих з України маріупольців у Пензенській області росії. За її словами, у Пензенській області діють ще три подібні табори, до яких вивезли майже 90 тисяч мешканців окупованих Донецької та Луганської областей.

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