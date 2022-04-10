У таборі в росії утримують 400 депортованих маріупольців, – Денісова

У Пензенській області росії в таборі утримують 400 українців, яких примусово вивезли з Маріуполя. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова розповіла, що про табір для примусово депортованих з України маріупольців у Пензенській області їй повідомили «громадяни рф, які підтримують Україну».

За її інформацією, установа закритого типу має кілька корпусів, вона обнесена парканом та перебуває під охороною, на в’їзді – контрольно-пропускний пункт. Виходити з табору заборонено. Зараз там перебувають понад 400 українців, здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, включаючи немовлят. Днями очікується ще партія примусово вивезених, орієнтовно 150 осіб.

«Наші громадяни перебувають у вкрай важкому та пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон РФ та коли везтимуть. Жодної інформації їм не надають. Люди живуть у таборі вже кілька тижнів. Вони не мають необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Фактично їх забрали з підвалів у чому були – в зимових речах. Катастрофічно не вистачає дитячого харчування та предметів особистої гігієни. Жінки готують самі з того, що видають», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що нещодавно до табору приїжджали представники «Сбербанку», збирали списки на оформлення карткових рахунків, говорили, що перерахують по 10 тисяч рублів, але цього не сталося.

В таборі є й іноземні студенти з Туркменістану, які переховувались у бомбосховищі під студентським гуртожитком в Маріуполі без їжі, води, тепла і світла, а потім самотужки добралися на тимчасово окуповану територію Донецької області, звідки їх примусово доправили до РФ. Денісова наголошує, що навідміну від українців, їм дозволено виходити за межі табору. Наші ж повинні залишатися під постійним наглядом.

За словами омбудсменки, у Пензенській області діють ще три подібні табори, до яких ще до повномасштабного вторгнення вивезли мешканців окупованих Донецької та Луганської областей. В той період під примусом було вивезено майже 90 тисяч жителів. За інформацією активістів, українців насильно переміщують до різних регіонів РФ, зокрема й до Хабаровська.

Денісова наголосила, що примусова депортація та позбавлення наших громадян основоположних прав на гідні умови перебування, свободу пересування, інформацію є грубим порушенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Відтак вона звернулась до Міжнародного Комітету Червоного Хреста невідкладно надати гуманітарну допомогу громадянам України, які примусово вивезені та поміщені до концентраційних таборів на території РФ та сприяти якомога швидшому поверненню їх в Україну.

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