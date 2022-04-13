На Харківщині збили два російські винищувачі

У середу, 13 квітня, українські військові знищили ще два ворожі винищувачі на Харківщині. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Завдяки успішній роботі підрозділів зенітних ракетних військ Збройних Сил України у росіян поменшало винищувачів. Так, на Харківщині збили два літаки окупантів, їхній тип наразі встановлюється.

Нагадаємо, за останніми даними, у війні проти України загинули 19 800 російських військових. Також рф втратила вже 739 танків, 158 літаків, 143 гелікоптери та низку іншої техніки. Детальніше – тут.

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