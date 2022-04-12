З початку повномасштабної війни в Україну повернулись 870 тисяч громадян

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну повернулись 870 тисяч громадян. Водночас 3,3 мільйона людей виїхали з України. Про це під час брифінгу 12 квітня заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Львівський портал.

За його словами, у перші дні війни в Україну щодоби повертались близько 10 тисяч людей, більшість із них були чоловіки. Зараз кожного дня в країну повертаються 25-30 тисяч людей. Серед них вже є не лише чоловіки, а й жінки та діти.

Як зауважив речник ДПСУ, здебільшого українці, які повертаються додому, кажуть, що ситуація в західних областях є досить безпечною і тому вони готові повертатись в країну.

«Серед тих, хто повертається, з ким у нас була можливість поспілкуватись, то вони кажуть, що ситуація особливо в західних областях є безпечніша. І тому вони не можуть далі залишатися закордоном і готові повернутися до країни», – повідомив речник ДПСУ.

Крім того, він зазначив, що зараз черг на кордоні немає. Лише в пікові години може бути скупчення декілька десятків чи сотень автомобілів.

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