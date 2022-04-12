Українців закликають допомогти розшукати ворожий зв’язковий комплекс

Всіх українців закликають допомогти ЗСУ і долучитися до пошуку місця розташування російського комплексу зв’язку Редут-2УС, через який відбувається комунікація ворога. Про це йдеться на сторінці Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

Зараз Збройні Сили України «полюють» на комплекс зв’язку Редут-2УС – систему управління зв’язком, через яку керівництво російської армії дає команди солдатам, війська ворога обмінюються інформацією між собою.

«Знищивши цю систему, обірвемо зв’язок, а ворог втратить керування військами. Так російські генерали будуть змушені керувати своїми військами в «ручному» режимі на полі бою, а наші військові отримають доступ, щоб їх знищити», – йдеться у повідомленні.

Якщо ви помітили такий комплекс, як на цьому фото, негайно повідомляйте про його геолокацію в Telegram-бот єВорог.

У Мінцифри додають, що лише за два дні у чатбот єВорог українці надіслали 33 геолокації комплексу Редут-2УС. Цю цінну інформацію вже передали військовим.

Також українців закликають ставати таємними агентами ЗСУ і надсилати фото, на яких видно російських окупантів, їхню техніку, а також дані про її переміщення.

Нагадаємо, завдяки штучному інтелекту та іншим сучасним технологіям Мінцифри вже ідентифікувало частину російських окупантів, які мародерили на Київщині.

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