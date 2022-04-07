Армія мародерів: Федоров показав росіян, які грабували Україну

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав і назвав поіменно перших ідентифікованих російських військових, які займалися мародерством в Україні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Перший росіянин-мародер, особу якого вдалося встановити завдяки сучасним технологіям, – офіцер спецназу армії рф Артем Лазарев. Саме він був одним із військових, які потрапили на відео з камери спостереження в офісі білоруської служби доставки.

Три вкрадені в Україні телевізори відправив солдат російської армії Щуковский Юрий Александрович, уродженець міста Уссурійська, додому з білоруського міста Мозир через кур’єрську службу СДЕК.

Ще чотири кондиціонери до того ж міста відправив російський мародер Степанов Николай Николаевич.

А мародер Щебеньков Вадим Александрович відправив аж 106,1 кг одягу у рідне місто Чета.

Ще один «герой» – старший прапорщик та «мамчин мародер» Морозов Яков Николаевич, 1984 р. н., який з російського міста Рильськ Курської області відправив до міста Міас, Челябінська область, Галишевской Елизавете Петровне 66,2 кг різного одягу, вкраденого з українських домівок.

Рядовий та «взуттєвих справ майстер» Журавлев Александр Александрович, 1997 р. н., з білоруського міста Мозир відправив до міста Чита 14 кг одягу, 33 кг взуття та 16 кг запчастин для авто, які він поцупив з українських домівок та зняв з авто наших громадян.

Михайло Федоров підкреслює: завдяки штучному інтелекту Україна ідентифікує всіх російських військових, які мародерили, вбивали та катували мирних жителів. Більшість окупантів, які попались на камеру білоруської служби доставки, вже ідентифікували.

«Ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз є в обробці. Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома. Ми ніколи цього не вибачимо. Технології дозволять знайти кожного», – відзначив міністр цифрової трансформації України.

Усіх українців, а особливо жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля, закликають надсилати у Telegram-канал @ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць із російської армії, які вдалося зробити, а також дані з камер спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя.

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