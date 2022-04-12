У Міносвіти повідомили про особливості звершення навчального року та вступу

Школярам, які зараз перебувають закордоном треба отримати довідку про вивчення предметів і надати її українській школі для формування атестату. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, національний мультипредметний тест запроваджується в Україні вперше й лише на 2022 рік, враховуючи безпекову ситуацію у зв’язку з російською агресією.

«Один комплексний тест включатиме 20 тестових завдань із математики, 20 тестових завдань з української мови та 20 – з історії України. Буде 28 спроб складання тесту, які відбуватимуться впродовж трьох сесій: основної, додаткової та спеціальної», – зазначив Сергій Шкарлет.

Для вступу на творчі спеціальності єдиним інструментом оцінки буде творчий конкурс. Міністр підкреслив, що це робиться для того, аби надати всім охочим можливість вступати до закладів вищої освіти України.

Щодо завершення 2021/2022 навчального року: школярам, які перебувають за кордоном, або їхнім батькам необхідно отримати довідку про вивчення предметів і надати її українській школі для формування атестату.

«В Україні є наш, український інструмент для реалізації права на отримання повної загальної середньої освіти, у тому числі, з видачею свідоцтва державного зразка – Міжнародна українська школа, яка активно впроваджується на території країн Європейського Союзу», – повідомив Сергій Шкарлет.

Наразі більше ніж 20 закладів вищої, фахової передвищої освіти вимушено покинули місця постійної дислокації та переїхали для організації освітнього процесу на підконтрольну Україні територію. Міністр освіти і науки запевняє, що після відновлення наших кордонів і територій усі тимчасово переміщені заклади освіти обов’язково повернуться й продовжать працювати на благо суверенної незалежної держави.

Також у МОН повідомили, що реєстрацію на участь у національному мультипредметному тесті продовжено до 19 квітня.

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