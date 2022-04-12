У Львові суд заочно арештував ще 27 російських сенаторів

12 квітня Личаківськи суд Львова заочо взяв під варту ще 27 сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів рф. Про це йдеться у Facebook суду.

Так, слідчі обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою черговій групі сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів російської федерації:

Карєловій Галині Миколаївні, Двойних Олександру Володимировичу, Гігель Тетяні Анатоліївні, Глєбовій Любові Миколаївні, Горнякову Сергію Васильовичу, Кіслову Андрію Ігоровичу, Казанокову Криму Олієвичу, Іконнікову Василю Миколайовичу, Городецькому Володимиру Філіповичу, Іванову Сергію Павловичу, Зубарєву Ігору Дмитровичу, Карліну Олександру Борисовичу, Кисляк Сергію Івановичу, Зобнєву Віктору Вікторовичу, Гусаковському Олександру Владиславовичу, Горицькому Дмитру Юрійовичу, Геремєєву Сулейману Садулайовичу, Гумеровій Лілії Салаватівні, Долгову Костянтину Костянтиновичу, Клімову Андрію Аркадійовичу, Гусєву Денису Володимировичу, Єпіфановій Ользі Миколаївні, Жамсуєву Баїру Баясхалановичу, Забраловій Ользі Сергіївні, Зленко Олені Геннадіївні, Кожановій Ірині Андріївні, Калашніку Сергію Вікторовичу.

Сенаторів підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110 КК України (умисні дії вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч.5 ст.27,ч.2 чт.437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни).

За даними суду, 22 лютого вони взяли участь у засіданні Ради Федерації Федеральних Зборів російської федерації, де підтримали ратифікацію Договору про дружбу між рф і так званими ДНР та ЛНР, а також звернення путіна про використання Збройних Сил за межами російської федерації, що є частиною злочинного плану щодо зміни меж території та державного устрою України та порушення порядку, встановленого Конституцією України,які привели до загибелі людей і інших тяжких наслідків, а також вчинили пособництво у веденні агресивної війни з Україною.

Нагадаємо, що раніше слідчі судді обрали ще 59 сенаторам Ради Федерації Федеральних Зборів російської федерації запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

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