У Львові суд заочно арештував ще 27 російських сенаторів

12 квітня Личаківськи суд Львова заочо взяв під варту ще 27 сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів рф. Про це йдеться у Facebook суду.
Так, слідчі обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою черговій групі сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів російської федерації:
- Карєловій Галині Миколаївні,
- Двойних Олександру Володимировичу,
- Гігель Тетяні Анатоліївні,
- Глєбовій Любові Миколаївні,
- Горнякову Сергію Васильовичу,
- Кіслову Андрію Ігоровичу,
- Казанокову Криму Олієвичу,
- Іконнікову Василю Миколайовичу,
- Городецькому Володимиру Філіповичу,
- Іванову Сергію Павловичу,
- Зубарєву Ігору Дмитровичу,
- Карліну Олександру Борисовичу,
- Кисляк Сергію Івановичу,
- Зобнєву Віктору Вікторовичу,
- Гусаковському Олександру Владиславовичу,
- Горицькому Дмитру Юрійовичу,
- Геремєєву Сулейману Садулайовичу,
- Гумеровій Лілії Салаватівні,
- Долгову Костянтину Костянтиновичу,
- Клімову Андрію Аркадійовичу,
- Гусєву Денису Володимировичу,
- Єпіфановій Ользі Миколаївні,
- Жамсуєву Баїру Баясхалановичу,
- Забраловій Ользі Сергіївні,
- Зленко Олені Геннадіївні,
- Кожановій Ірині Андріївні,
- Калашніку Сергію Вікторовичу.
Сенаторів підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110 КК України (умисні дії вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч.5 ст.27,ч.2 чт.437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни).
За даними суду, 22 лютого вони взяли участь у засіданні Ради Федерації Федеральних Зборів російської федерації, де підтримали ратифікацію Договору про дружбу між рф і так званими ДНР та ЛНР, а також звернення путіна про використання Збройних Сил за межами російської федерації, що є частиною злочинного плану щодо зміни меж території та державного устрою України та порушення порядку, встановленого Конституцією України,які привели до загибелі людей і інших тяжких наслідків, а також вчинили пособництво у веденні агресивної війни з Україною.
Нагадаємо, що раніше слідчі судді обрали ще 59 сенаторам Ради Федерації Федеральних Зборів російської федерації запобіжні заходи у виді тримання під вартою.
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Ольга Денисяка