Личаківський суд заочно арештував ще 30 російських сенаторів

Личаківський районний суд Львова заочно заарештував ще 30 сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ за посягання на територіальну цілісність України та пособництво ведення війни. Про це пише Суспільне.

Російських сенаторів підозрюють в умисних діях вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 ККУ).

Окрім того їх підозрюють у пособництві у веденні війни в Україні. Відомо, що вони підтримували ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу з так званими ДНР і ЛНР.

До списку внесли:

Валяєву Юрію Костянтиновичу, Гібатдінову Айрату Мінерасиховичу, Галушиній Римі Федорівні, Васильєву Валерію Миколайовичу, Високинському Олександр Геннадійовичу, Владіміровій Миколі Миколайовичу, Бездєнєжних Сергію Вячеславовичу, Авдєєвій Олені Осипівні, Алексееву Олегу Олександровичу, Савченко Євгенію Степановичу, Ордєнову Геннадію Івановичу, Клішас Андрію Олександровичу, Борисову Єгору Афанасійовичу, Ісакову Едуарду Володимировичу, Мартинову Сергію Олександровичу, Акімову Олександру Костянтиновичу, Бондареву Віктор Миколайович Абрамову Івану Миколайовичу, Артамонову Анатолію Дмитровичу, Архарову Юрію Вікторовичу, Аренину Сергію Петровичу, Варфоломєєву Олександру Георгійовичу, Бриксіну Олександру Юрійовичу, Бібіковій Олені Василівні, Ахмадову Мохмаду Ісаєвичу, Белоусову Михайлу Володимировичу, Барахоєву Мухарбеку Ойбертовичу, Афанасову Михайлу Олександровичу, Бекетову Володимиру Андрійовичу, Березкіну Сергію Володимировичу.

Усі вони вже оголошені в міжнародний розшук. У випадку затримання, має відбуватися їхня екстрадиція. Не пізніш як через 48 годин з часу доставки їх до місця, суд розглядатиме питання про застосування обраного запобіжного заходу.

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