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США прагнуть перемоги України та роблять для цього все можливе, – Пентагон 

Ольга Денисяка

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Сполучені Штати прагнуть перемоги України, відновлення її суверенітету й територіальної цілісності, а також докладають усіх можливих зусиль для того, щоб росія зазнала кінцевої поразки й остаточно забралася з України. Про це заявив під час телефонного брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Ми хочемо, щоби Україна перемогла. Ми хочемо забезпечити Україну всім, чим можемо, щоб допомогти їй захиститися від цього неспровокованого вторгнення з боку російської федерації», – наголосив офіційний представник американського відомства.

Саме тому, за його словами, міністр оборони США Ллойд Остін так часто спілкується з українським колегою Олексієм Резніковим, і саме тому США забезпечують безперервні потоки оборонного озброєння, техніки й інших засобів в Україну.

Представник Пентагону також відзначив, що українські сили використовують надані оборонні засоби «дуже й дуже ефективно».

«Отже, ми дуже хочемо, щоби українці перемогли, і ми достатньо відкрито заявляли про це», – наголосив Джон Кірбі.

Також на прохання спрогнозувати перспективи, коли і як може завершитися війна в Україні, він зауважив, що наразі цього ніхто не може знати. Водночас він уточнив, що США хотіли б, щоб зрештою Україна добилася суверенітету над усією своєю територією та мала можливість відновити зруйновану інфраструктуру за допомогою міжнародного співтовариства.

Додамо, що адміністрація Джо Байдена від початку своєї роботи виділила близько $2,4 мільярда оборонної допомоги Україні, у тому числі понад $1,7 мільярда – від першого дня вторгнення російської федерації в Україну.

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