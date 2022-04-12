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Сергій Жадан отримав Премію Свободи

Ольга Денисяка

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Український письменник Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера. Грошову складову премії письменник вирішив віддати на потреби армії. Про це Сергій Жадан повідомив у Facebook.

«Премія Свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації. Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою», – зазначив Жадан.

Грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – письменник вирішив віддати на волонтерські потреби.

Як пише УП, Премію Свободи будуть присуджувати особистостям, які прагнуть просвітленої свідомості та свободи творчості. Лауреатами можуть стати митці за літературну, поетичну та есеїстичну творчість та мужню відданість у важкий час. Церемонія нагородження відбудеться восени в німецькому Цюриху.

Нагадаємо, польська академія наук висунула кандидатуру українського письменника Сергія Жадана на Нобелівську премію у галузі літератури.

Сергій Жадан – український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гурту «Жадан і Собаки». Ведучий на радіо «Тризуб ФМ», «Радіо НВ».

Автор романів «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія», «Інтернат», поетичних збірок «Цитатник», «Ефіопія», «Життя Марії», «Тамплієри», «Антена», «Список кораблів» та інших.

Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більше ніж двадцятьма мовами, зробивши автора одним із найвідоміших сучасних українських письменників.

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