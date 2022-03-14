Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Польська академія наук висунула кандидатуру українського письменника Сергія Жадана на Нобелівську премію у галузі літератури. Про це повідомили у Комітеті літературознавчих наук Польської академії наук.

«Жадан – один серед найвидатніших поетів України та блискучий прозаїк, його твори перекладені багатьма мовами та нагороджувані у світі, – ми переконані, що це письменник щабля Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно вслухається у них. Сьогодні поет у своєму Харкові. Він бореться», – йдеться в повідомленні.

Також науковці засудили напад РФ на Україну та агресивні дії Кремля проти українського народу. Комітет пообіцяв надавати тимчасову допомогу українцям.

Сергій Жадан – український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гурту «Жадан і Собаки». Ведучий на радіо «Тризуб ФМ», «Радіо НВ».

Автор романів «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія», «Інтернат», поетичних збірок «Цитатник», «Ефіопія», «Життя Марії», «Тамплієри», «Антена», «Список кораблів» та інших.

Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більше ніж двадцятьма мовами, зробивши автора одним із найвідоміших сучасних українських письменників.

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