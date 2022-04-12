Президент Німеччини підтвердив, що у Києві вважають небажаним його візит

Під час свого візиту до Польщі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що його потенційний візит до Києва українська сторона назвала небажаним. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву Штайнмаєра.

«Разом із президентами Латвії, Литви та Естонії ми хотіли поїхати до Києва, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і треба визнати, що цього в Києві не хотіли», – сказав німецький президент.

Раніше у вівторок видання Bild повідомило, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі.

За даними видання, на цей момент президент Володимир Зеленський не хоче зустрічатися з ним у Києві через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому. За інформацією Bild, з Києва до офісу федерального президента надійшла чітка заява про те, що на цей момент вони не готові до жодних зустрічей.

Як міністр закордонних справ у минулому Штайнмаєр підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. Штайнмаєр також був активним прихильником газопроводу «Північний потік-2» і вважається архітектором дружньої до Росії політики федерального уряду. Тиждень тому президент Німеччини визнав, що його політика останніх кількох років щодо Росії була помилковою.

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