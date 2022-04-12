На хабарі затримали посадовця Львівської залізниці

Заступник начальника Регіональної філії Львівської залізниці вимагав 24 тисячі гривень за безперешкодний відпуск відпрацьованого щебеню із залізниці. Посадовця затримали під час отримання коштів. Про це Львівському порталу повідвомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав у мешканця Львівщини неправомірну вигоду в розмірі 24 000 грн за безперешкодний відпуск відпрацьованої щебеневої суміші, яка перебуває на балансі Регіональної філії «Львівська залізниця».

«Службовець встановив ціну 240 грн/м3 товару, при цьому без оформлення необхідних документів, які б підтверджували здійснення фінансово-господарських операцій між покупцем та філією», – йдеться в повідвомленні.

Заступника начальника регіональної філії затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання другої частини хабара у розмірі 12 000 грн. Затриманому повідомили про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюються інші причетні особи.

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