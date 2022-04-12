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На хабарі затримали посадовця Львівської залізниці

Ольга Денисяка

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Заступник начальника Регіональної філії Львівської залізниці вимагав 24 тисячі гривень за безперешкодний відпуск відпрацьованого щебеню із залізниці. Посадовця затримали під час отримання коштів. Про це Львівському порталу повідвомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав у мешканця Львівщини неправомірну вигоду в розмірі 24 000 грн за безперешкодний відпуск відпрацьованої щебеневої суміші, яка перебуває на балансі Регіональної філії «Львівська залізниця».

«Службовець встановив ціну 240 грн/м3  товару, при цьому без оформлення необхідних документів, які б підтверджували здійснення фінансово-господарських операцій між покупцем та філією», – йдеться в повідвомленні.

Заступника начальника регіональної філії затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання другої частини хабара у розмірі 12 000 грн. Затриманому повідомили про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюються інші причетні особи.

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