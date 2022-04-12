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На Чернігівщині автомобіль підірвався на міні

Анастасія Диняк

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На дорозі Чернігів-Київ автомобіль наїхав на протитанкову міну. Водій загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Чернігівської області.

У понеділок, 11 квітня, на автодорозі у селі Красне Чернігівського району автівка наїхала на протитанкову міну. За кермом авто був 64-річний мешканець Красного. Чоловік з’їхав з дороги на узбіччя і наїхав на міну. Внаслідок вибуху водій загинув на місці.

Крім того, того ж дня поблизу місця події піротехніки знешкодили ще п’ять мін.

«Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо – на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів», – йдеться у повідомлені.

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