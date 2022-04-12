Як Кремль планував створити на заході України фейкові республіки

Один із затриманих спільників, що займався створенням так званих «народних республік» на заході України, пішов на співпрацю зі слідством і розповів, яким чином Кремль планував втілити свої сепаратистські плани. Відповідне відео допиту оприлюднила Служба безпеки України у Facebook.

Українські спецслужби ще на початку березня затримали організатора й ключових осіб, які мали створити так звані «народні республіки» на заході України. Тепер один із них пішов на співпрацю зі слідством і розповів про сепаратистські плани Кремля.

За словами зловмисника, ще влітку 2021 року на нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором «схеми». Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада «сама не піде у відставку», то група перейде до силового сценарію.

Для захоплення влади сепаратистське угруповання мало завербувати 500 бойовиків. «Бажано, щоб це були люди з-поміж колишніх військовослужбовців. Особливо тих, які воювали в АТО», – розповідає чоловік.

Фігурант мав не лише знайти ці пів тисячі «добровольців», а й забезпечити їх зброєю. Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну.

Водночас в СБУ додають, що наразі вдалося затримати організатора зі створення фейкових республік та ключових осіб в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Спільник, який пішов на співпрацю зі слідством, визнав свою вину і дав покази на організатора. Матеріали щодо нього за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) вже скерували до суду.

Нагадаємо, що за задумом росії, паралельно з повномасштабним вторгненням рф на заході України сепаратисти-найманці мали проголосити створення «Федеративної республіки Україна». До її складу мали увійти п’ять областей: Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська, Закарпатська і Чернівецька.

За даними СБУ, озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади. Після цього вони повинні були захопити адміністративні будівлі та проголосити «народні республіки» за зразком так званих «Л/ДНР», які потім збиралися об’єднати у нову підконтрольну росії державу.

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