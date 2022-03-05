Росія планувала створити на заході України нові «народні республіки», – СБУ

Російські окупанти планували створити нові «народні республіки» на заході України. Служба Безпеки України зірвала цей план Кремля і затримали організатора та ключових осіб. Про це йдеться у Facebook СБУ.

За задумом окупантів, до «Федеративної республіки Україна» мали ввійти такі області:

Івано-Франківська

Закарпатська

Львівська

Тернопільська

Чернівецька

Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині. В західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників.

За даними СБУ, озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади. Після цього планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити «народні республіки» за зразком так званих «Л/ДНР», а потім об’єднати у нову підконтрольну Росії державу. Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.

За ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.

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