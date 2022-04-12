ОСТАННІ НОВИНИ

Бійці ООС відбили шість ворожих атак

Ольга Денисяка

|

12 квітня на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили шість атак російських окупантів. Про це йдеться у Facebook ООС.

«Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським оккупантам», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарата ворога.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 19 600 військових, 157 літаків та 140 гелікоптерів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів