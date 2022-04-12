Бійці ООС відбили шість ворожих атак

12 квітня на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили шість атак російських окупантів. Про це йдеться у Facebook ООС.

«Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським оккупантам», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарата ворога.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 19 600 військових, 157 літаків та 140 гелікоптерів.

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