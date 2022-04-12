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12 квітня вдалось евакуювати 2,6 тисячі українців, – Верещук

Ольга Денисяка

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12 квітня із зон ведення бойових дій вдалось евакуювати 2 671 людину. Серед них – мешканці Запорізької та Луганської областей і Маріуполя. Про це у Facebook повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них:

  • 208 осіб – маріупольці;
  • 2135 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Ірина Верещук заявила, що колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці. Українська сторона шукає можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.

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