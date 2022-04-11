«Укрпошта» припинила випускати марки та конверти з літерами V і Z 

«Укрпошта» більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V, а також марки з номіналом Z. Про це Львівському порталу повідомили в прессулжбі компанії.

«Оскільки завдяки старанням росії літери V і Zстали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами», – пояснюють в «Укрпошті».

Зважаючи на особливості виготовлення маркованої продукції та технічні можливості підприємств-виробників, розробка нових знаків поштової оплати займе деякий час. Разом з цим, поштові марки і марковані конверти, введені «Укрпоштою» в обіг до 24 лютого і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку

«Укрпошта продовжує їх реалізацію у всіх своїх відділеннях та приймання від клієнтів письмової кореспонденції, оплаченої поштовими марками згаданих номіналів. Це пов’язано з потребами безперебійності поштового обігу, а також задля уникнення збитків державних установ та приватних компаній, що вже придбали згадані знаки поштової оплати для користування послугами поштового зв’язку», – йдеться в повідомленні.

В «Укрпошті» додали, що знаки поштової оплати, окрім своєї прямої функції – оплати послуг з пересилання письмової кореспонденції, це й витвори мистецтва, які популяризують нашу країну у світі, зберігаються в колекціях філателістів різних країн, є надбанням Музейного фонду.

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