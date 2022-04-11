У Львові змонтують захисні конструкції довкола пам’ятників

Через воєнні дії у Львові тривають роботи з убезпечення пам’яток. Цього тижня у місті встановлять спеціальні захисні конструкції довкола пам’ятника Адаму Міцкевичу і скульптури Діви Марії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, роботу з убезпечення пам’яток розпочали із захисту вітражів. На сьогодні у більшості храмів вітражі закриті або демонтовані. Мова йде про Успенську церкву, храм Івана Золотоустого, Вірменську церкву та Катедру.

Щодо окремих скульптур, то фонтани на пл. Ринок та скульптури довкола Катедри закриті. Водночас дерев’яні скульптури з вівтаря Голгофа та закритий вівтар у вірменській церкві демонтували. Також закрили фасади каплиць Боїмів і Кампіанів. На вул. Коперника закрили всі рельєфи на мурі костелу св. Лазаря.

За її словами, цього тижня розпочнуть роботи з монтування захисних конструкцій довкола пам’ятка Міцкевичу і фігури Діви Марії.

«Тут варто відзначити, що ми отримали багато захисних матеріалів від наших польських партнерів, зокрема інституту Полоніка і Фонду збереження культурної спадщини Польщі. Щиро дякуємо їм за це. Натомість вже самі роботи – чи то закриття, чи то демонтаж пам’яток – проводять волонтери під керівництвом реставраторів, з якими ми працюємо. Усі роботи координує наше управління», – розповіла Лілія Онищенко.

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Фото: ЛМР