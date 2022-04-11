ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові змонтують захисні конструкції довкола пам’ятників

Ольга Денисяка

|

Через воєнні дії у Львові тривають роботи з убезпечення пам’яток. Цього тижня у місті встановлять спеціальні захисні конструкції довкола пам’ятника Адаму Міцкевичу і скульптури Діви Марії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, роботу з убезпечення пам’яток розпочали із захисту вітражів. На сьогодні у більшості храмів вітражі закриті або демонтовані. Мова йде про Успенську церкву, храм Івана Золотоустого, Вірменську церкву та Катедру.

Щодо окремих скульптур, то фонтани на пл. Ринок та скульптури довкола Катедри закриті. Водночас дерев’яні скульптури з вівтаря Голгофа та закритий вівтар у вірменській церкві демонтували. Також закрили фасади каплиць Боїмів і Кампіанів. На вул. Коперника закрили всі рельєфи на мурі костелу св. Лазаря.

За її словами, цього тижня розпочнуть роботи з монтування захисних конструкцій довкола пам’ятка Міцкевичу і фігури Діви Марії.

«Тут варто відзначити, що ми отримали багато захисних матеріалів від наших польських партнерів, зокрема інституту Полоніка і Фонду збереження культурної спадщини Польщі. Щиро дякуємо їм за це. Натомість вже самі роботи – чи то закриття, чи то демонтаж пам’яток – проводять волонтери під керівництвом реставраторів, з якими ми працюємо. Усі роботи координує наше управління», – розповіла Лілія Онищенко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів