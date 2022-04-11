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У Львові виступить віолончеліст Готьє Капюсон

Андрій Котенський

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У Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика виступить всесвітньо відомий французький віолончеліст Готьє Капюсон. Своїм приїздом музикант хоче висловити солідарність із героїчним українським народом. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Подія за участі маестро із франції відбудеться у вівторок, 12 квітня, о 12:00 в Концертному залі Людкевича.

Готьє Капюсон є одним з найуславленіших віолончелістів XXI століття. Він виступає у всьому світі з найвідомішими виконавцями та диригентами планети. У Парижі він керує класом мистецтва гри на віолончелі, який створив у 2014 році.

Лауреат численних премій, Готьє Капюсон вирізняється насиченою експресією гри та глибоким звучанням свого неперевершеного інструмента 1701 року майстра Маттео Гофріллера, який має назву «Амбасадор».

У цей складний для України час Готьє Капюсон завітає до Львова, щоби підтримати усіх та виразити свою солідарність з українським народом.

Разом з віолончелістом на сцені Концертного залу Людкевича виступить французький піаніст Франк Брале, якого з Готьє Капюсоном вже впродовж багатьох років об’єднують численні творчі проєкти, виступи та записи на найвідоміших музичних лейблах.

З іменитим французьким дуетом у події також почуємо українських музикантів –  Миколу Гав’юка (скрипка) та Устима Жука (альт).

У їх довершеному виконанні звучатиме музика Шуберта, Шумана, Мендельсона, Елґара, популярні класичні композиції. Також у програмі почуємо «Мелодію» Мирослава Скорика, яка зараз по-особливому єднає серця у всьому світі.

Подію за участі французького віолончеліста можна буде переглянути онлайн на офіційному YouTube-каналі Львівської національної філармонії. Трансляція відбудеться 12 квітня о 12:00 та буде збережена для перегляду.

Посилання на трансляцію події: YouTube

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