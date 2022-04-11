Син Леннона вперше заспівав пісню батька на підтримку України

Син Леннона порушив клятву і вперше заспівав пісню батька на підтримку України. У межах кампанії Stand Up Ukraine він уперше виконав одну з найвідоміших пісень свого батька – «Imagine», повідомляє ТСН.

Джуліан Леннон порушив свою давню обітницю ніколи не виконувати найзнаковішу сольную пісню свого батька – засновника гурту The Beatles Джона Леннона.

Під час суботнього бенефісу у межах кампанії Stand Up Ukraine він уперше виконав одну з найвідоміших пісень свого батька – Imagine.

У Twitter 59-річний музикант написав: «Війна в Україні – це неймовірна трагедія. Як людина і як артист я відчував себе зобов’язаним відповісти найзначнішим чином, який міг. Тому вперше я публічно виконав пісню мого тата «Imagine».

Джуліан пояснив, чому він порушив свою попередню клятву, що «заспіває пісню лише в тому випадку, якщо це буде кінець світу»:

«Чому саме зараз, після всіх цих років? Я завжди говорив, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати «Imagine», був би кінець світу. Але його тексти (Джона Леннона. – Ред.) відображають наше колективне бажання миру у всьому світі. Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єдність стають нашою реальністю, хоча б на мить. Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося. У результаті триваючого вбивчого насильства мільйони невинних сімей були змушені покинути затишок своїх домівок, шукати притулку в іншому місці».

Він закликав світових лідерів «і всіх, хто вірить у почуття «Imagine», стати на захист біженців усюди».

Нагадаємо, що благодійний фонд гурту Metallica пожертвував українцям 500 тис.

Раніше учасники легендарного гурту Pink Floyd возз’єдналися вперше за 30 років, щоб записати пісню з українським музикантом Андрієм Хливнюком для підтримки України.

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