«Червона калина» від Pink Floyd та Хливнюка лідирує в чартах 25 країн

Пісня «Hey, Hey, Rise Up» легендарного гурту Pink Floyd із Андрієм Хливнюком посіла перше місце в чартах 25 країн світу. Про це йдеться на сторінці у Facebook гурту «Бумбокс».

Сингл «Hey, Hey, Rise Up» посів перше місце в чартах iTunes у таких країнах: США, Великобританія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Канада, Польща, Чехія, Фінляндія, Греція, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалія, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Південна Африка, Швеція та Швейцарія.

У гурті розповідають, що всі зібрані від релізу гроші підуть на допомогу Україні.





Зазначимо, що учасники легендарного гурту Pink Floyd возз’єдналися вперше за 30 років, щоб записати пісню з українським музикантом Андрієм Хливнюком для підтримки України. Музиканти використали вокал Хливнюка з відео, де він на Софійській площі в Києві співає пісню «Ой у лузі червона калина». Відео Андрія Хливнюка відразу після публікації набрало тисячі переглядів, а пісня стала хітом серед українців.

Додамо, що пісня «Ой у лузі червона калина» є гімном українських Січових стрільців.

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