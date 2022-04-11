Росія найближчим часом не матиме достатньо ресурсу для успіху на Донбасі, – ISW

Протягом наступних кількох місяців російським військам буде важко знайти достатній ресурс, аби досягти успіху на Донбасі. Як пише Українська правда, ро це повідомляє CNN з посиланням на Інститут дослідження війни (ISW).

«За нашими оцінками, протягом наступних кількох місяців російським військовим буде важко зібрати значну боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі. Росія, ймовірно, продовжить кидати сильно пошкоджені й частково перегруповані підрозділи в наступ по частинах, що дасть обмежену користь за дуже високу ціну», – йдеться в повідомленні

Військові аналітики та спостерігачі стверджують, що Росії може бути важко реорганізувати сили, які постраждали у боях із ЗСУ, особливо на Київщині та північних областях України.

Напередодні вторгнення РФ розмістила близько 120 батальйонних тактичних груп навколо України. За словами неназваного європейського чиновника, якого цитує CNN, близько чверті цих сил «фактично небоєздатні» після великих втрат і знищення їхньої техніки.

Хоча офіційний представник американської оборони 8 квітня дав дещо іншу оцінку, заявивши, що РФ зберегла менше 85% від початкової кількості, в ISW вважають, що представники оборони США «ненавмисно перебільшують поточні можливості російських військових для боротьби».

Попри вищезазначене, згідно з повідомленням ISW, не варто вважати, що найближчі дні будуть легкими для ЗСУ. На думку експертів, армія РФ може досягти певних успіхів і взяти під контроль значні частини Донецької і Луганської областей.

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