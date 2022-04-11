ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині офіційно працевлаштували 74 переселенців

Ольга Денисяка

|

До центрів зайнятості Львівщини звернулись 739 переселенців, які змушені були покинути домівки через війну. Станом на 11 квітня роботу вдалось знайти 74 людям, більшість із них працюють тепер у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Серед 739 вимушено переміщених українців, котрі від початку широкомасштабного вторгнення росії прибули на Львівщину з районів активного ведення бойових дій і звернулися до базових центрів зайнятості, понад 60% це жителі Харківської, Донецької, Київської областей та міста Києва.

Станом на 11 квітня роботою забезпечили 74 вимушено переміщених осіб. Найбільше – 22 людей – працюють у Львові, 13 осіб – на Жидачівщині, 8 людей – на Стрийщині та ще по 4 особи залучили до роботи у Новояворівську та Кам’янка-Бузькій.

Вимушено переміщені особи працюють наразі у різних сферах: на підприємствах виробничої сфери, швейних підприємствах, поштових відділеннях, магазинах та кафе. Також є водії, електрики, кухарі, менеджери, медсестри та психологи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів