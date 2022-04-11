На Львівщині офіційно працевлаштували 74 переселенців

До центрів зайнятості Львівщини звернулись 739 переселенців, які змушені були покинути домівки через війну. Станом на 11 квітня роботу вдалось знайти 74 людям, більшість із них працюють тепер у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Серед 739 вимушено переміщених українців, котрі від початку широкомасштабного вторгнення росії прибули на Львівщину з районів активного ведення бойових дій і звернулися до базових центрів зайнятості, понад 60% це жителі Харківської, Донецької, Київської областей та міста Києва.

Станом на 11 квітня роботою забезпечили 74 вимушено переміщених осіб. Найбільше – 22 людей – працюють у Львові, 13 осіб – на Жидачівщині, 8 людей – на Стрийщині та ще по 4 особи залучили до роботи у Новояворівську та Кам’янка-Бузькій.

Вимушено переміщені особи працюють наразі у різних сферах: на підприємствах виробничої сфери, швейних підприємствах, поштових відділеннях, магазинах та кафе. Також є водії, електрики, кухарі, менеджери, медсестри та психологи.

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