На Яворівщині колективне підприємство накачало води на 2.6 млн грн

Яворівська окружна прокуратура вимагає відшкодувати близько 2,6 млн грн збитків за самовільне видобування води у одному із сіл району. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що в одному із сіл Яворівського району колективне підприємство протягом декількох років, при відсутності дозвільних документів, самовільно викачувало воду.

За попередніми підрахунками державі заподіяно збитків на загальну суму майже 2,6 млн грн, а відтак кошти намагаються стягнути в дохід держави.

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