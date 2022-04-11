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На Яворівщині автомобіль перекинувся у кювет

Анастасія Диняк

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У селі Арламівська Воля на Яворівщині водій не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У неділю, 10 квітня, близько 22:20, у селі Арламівська Воля Яворівського району водій автомобіля «Опель Вектра» не впорався з керуванням, унаслідок цього авто перекинулося у кювет. За кермом був 20-річний львів’янин. Він та ще двоє пасажирів: 18-річна дівчина та 21-річний чоловік, отримали травми та були госпіталізовані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Фото: Нацполіція 

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