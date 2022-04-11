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«Львів зустрічає»: які ознайомчі прогулянки переселенцям проведуть цього тижня

Андрій Котенський

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Асоціація галеристів за участі Львівської міської ради запрошує вимушено переміщених українців на безкоштовні ознайомчі екскурсії. «Львів зустрічає» – благодійна культурна ініціатива людей, які працюють у різних установах: Асоціації галеристів, артцентрі «Я Галерея», ЛКП «Бюро спадщини», управліннях ЛМР та інших. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Програма охоплює легкі ознайомчі прогулянки вулицями, парками та мистецькими просторами Львова, які проводять засновники та працівники місцевих культурних інституцій, а також концерти, вистави та дитячі квести.

Розклад подій цього тижня:

Середа, 13 квітня

15:00 – екскурсія Музеєм народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай), яку проведуть Михайло Закопець, Павло Гудімов та Олександра Сладкова. Зустріч – головний вхід (вул. Чернеча Гора, 1). Тривалість – 2,5 години. Контактна особа: +380979249792, артцентр «Я Галерея».

16:00 – традиційна львівська музика ансамблю «Високий замок» у малому залі Львівської національної філармонії. Зустріч – біля входу в філармонію, вул. Чайковського, 7. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: viewform1

18:00 – Марта Кузій (фортепіано) лекція-концерт про музику в час війни у малому залі Львівської національної філармонії. Зустріч – біля входу у філармонію, вул. Чайковського, 7. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: viewform2.

Четвер, 14 квітня

13:00 – вистава «Попелюшка» у театрі ім. Марії Заньковецької. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: edit. Контактна особа: +380934453537, Валерія.

14:00 – екскурсія «Львів: життя на території терору»: вулична екскурсія від Галини Вилійки, гідесси Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору». Тривалість – 1,5 години. Контакти: +380639920767.

17:00 – перформативні читання в галереї «Світло» Тривалість – 1 година.  Зустріч – Валова, 19, код на брамі – 469. Контакти: +380507148297.

17:00 – Львівське мистецтво для (не)львів’ян. Місто і мистецтво Євгена Равського. Показ та обговорення відеоісторії про Євгена Равського від Центру міської історії та артцентру «Дзиґа». Учасники розмови: Богдан Шумилович, Влодко Кауфман. Зустріч – артцентр «Дзиґа». Тривалість – 1,5 години. Контакти: +380979249792.

П’ятниця, 15 квітня

17:00 – мультимедійна екскурсія від команди Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Зустріч – вул. Винниченка, 32 (Управління Львівської Архідієцезії РКЦ (Курія)). Тривалість – 1 година. Контакти: +38 068 860 86 04

Субота, 16 квітня

14:00 – Музи не мовчать: розмова з Павлом Гудімовим про творчість художників під час війни. Зустріч – артцентр «Я Галерея» (вул. Шота Руставелі, 8). Тривалість – 2 години. Контакти: +380979249792, артцентр «Я Галерея»

15:00 – дитячий архітектурний квест у «Пороховій вежі». Пізнавально-розважальна програма для дітей від 8 років. Кількість місць обмежена, група до 10 дітей. Попередня реєстрація обов’язкова за телефоном: +38 068 860 86 04. Тривалість – 1 година.

Неділя, 17 квітня

14:00 – лекція-концерт про музичну спадщину Василя Барвінського. Зустріч – Меморіальний музей Станислава Людкевича (вул. Станіслава Людкевича, 7). Контактна особа: +380934453537, Валерія. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: viewform3.

15:00 – екскурсія Снопківським парком з відвідуванням еколого-натуралістичного центру з Павлом Гудімовим та Олександрою Сладковою. Зустріч – з вулиці Стуса (навпроти ресторану «Динамо Блюз»). Тривалість – 2,5 години. Контактна особа: +380979249792, артцентр «Я Галерея».

16:00 – таємниці мистецтва Давніх цивілізацій: Месопотамія, Давній Єгипет. Лекторка – Світлана Стоян. Зустріч – Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова Вежа». Тривалість – 1 година. Контактна особа: +38068608604.

18:00 – благодійний концерт Stabat Mater. Виконавці: Галицький камерний хор «Євшан», Народний камерний оркестр «Поліфонія» НУ ЛП та небайдужі музиканти Львова. Зустріч – Храм Святого Архистратига Михаїла. Контакти: +380979249792.

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