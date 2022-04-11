До шкіл Львівщини пішли 16 тисяч дітей переселенців

На Львівщині до навчання повернулися майже 16 тисяч дітей шкільного віку з інших областей. За цим показником Львівська область лідирує в Україні. Про це заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами голови ОВА, навчаються учні офлайн та дистанційно. Форму навчання кожен заклад визначає самостійно, враховуючи усі безпекові моменти.

Водночас у дитячі садочки Львівщини віддали 261 дитину з числа вимушених переселенців.

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