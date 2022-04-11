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Для правової допомоги українцям запустили Telegram-канал «Юридична Армія»

Андрій Котенський

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В Україні запустили Telegram-канал «Юридична Армія» для безкоштовної правової допомоги українцям під час війни. Про це Львівському порталу повідомила адвокат Тетяна Кочірко, яка також долучилася до проєкту.

За словами Тетяни Кочірко, проект «Юридична Армія» – це Telegram-канал, який надає актуальну та важливу інформацію щодо прав і обов’язків громадян України у часи війни. Його створено з ініціативи  АО «Артіус» для допомоги українцям по всьому світу.

Команда фахівців проєкту надає юридичні консультації безкоштовно, та організовує різноманітну підтримку.

У проекті є телеграм-бот @artius_law_bot, який може приймати запитання від громадян, і юристи проекту надають на них відповідь.

«Із кожним днем кількість звернень зростає. Та юристи надають безкоштовно юридичну підтримку усім, хто пише  в боті «Юридична Армія». Також команда проекту надає безкоштовну підтримку в тендерах, допомагає знайти роботу за кордоном, евакуює тих, хто цього потребує, допомагає армії та теробороні, а також допомагає захистити майно та житло людей», – повідомила Тетяна Кочірко.

Серед найпоширеніших питань, які надходчть до «Юридичної армії»:

  • Як перевезти бізнес на безпечну територію?
  • Урядова програма з релокації бізнесу до Західних областей України?
  • Чи потрібно сплачувати податки ФОП у період вожнного стану?
  • Чи має право роботодавецьтимчасово розірвати зі мною тудовий договір, якщо я вагітна і мені виходити у декрет?
  • Як оформити діяльність волонтера?
  • Країни із сприятливими умовами для українських перевізників?
  • Вручення повісток?
  • Аліменти під час воєнного стану?
  • Чи може особа працювати віддалено із статусом тимчасового захисту?
  • Іноземна валюта в Україні під час війни: що можна?
  • Кримінальна відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги?
  • Що робити, якщо загубив паспортгромадянина України чи закордонний паспорт?
  • Чи можна під час воєнного стану проводити скорочення штату або чисельність працівників?
  • Як отримувати спадщину в умовах війни?
  • Нова допомога у Польщі для переселенців?

Окрім того у цьому Telegram-каналіможна найти інформацію про «Гарячу лінію» для родичів загиблих під час російської агресії та добірку онлайн-сервісів для пошуку зниклих.

Аби отримати юридичну допомогу необхідно перейти за посиланням: «Юридична Армія».

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