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11 квітня евакуювали більше чотирьох тисяч українців, – Верещук

Ольга Денисяка

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Впродовж 11 квітня гуманітарними коридорами вдалось евакуювати з гарячих точок 4 354 людей. Про це повідомила віцепрем’єр–міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3854 людини. З них:

  • 556 осіб – маріупольці;
  • 3298 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Також Верещук повідомила, що третій день поспіль окупанти порушують домовленості щодо забезпечення проїзду колони автобусів із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака й Енергодара. Вони тримають їх на блокпості у Василівці.

Водночас з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати понад 500 людей.

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