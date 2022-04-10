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За тиждень україніські військові відбили 51 ворожу атаку на Донбасі

Ольга Денисяка

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Угруповання Об’єднаних сил протягом доби 10 квітня успішно відбило 4 атаки ворога. Загалом за тиждень наші військові відбили 51 ворожу атаку та завдали втрат російським окупантам. Про це йдеться у Facebook Операції об’єднаних сил.

Лише в неділю, 10 квітня, українські захисники знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів та 8 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили три вертольоти та два безпілотні літальні апарати загарбників.

Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку. Знищили 39 танків, 70 одиниць броньованої та 55 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, 17 безпілотних літальних апаратів, 4 літака, 6 вертольотів та 5 крилатих ракет противника.

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