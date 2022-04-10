За спробу втечі з України під час війни затримали понад 2000 чоловіків. Є загиблі

З початку повномасштабного вторгнення росії на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Частина ухилянтів, із надією обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть кошти і зникають.

Є й ті, які намагаються підкупити прикордонників. Ще інша частина порушників використовує підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей. Але фальшиві папери прикордонники теж ефективно виявляють.

Більшість порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників. Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх «підопічних». Днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали. Але не всім так таланило…

Останнім часом почастішали випадки коли правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само порушниками виявилися чоловіки, які стали жертвами негоди у Карпатах.

Нещодавно прикордонники Мукачівського загону зі співробітниками ДСНС України визволили зі снігового полону сімох осіб, двоє з яких через обмороження уже не могли самостійно пересуватися. Шестеро з врятованих хотіли нелегально потрапити в Румунію – їх оштрафували. Сьомий виявився їхнім неповнолітнім провідником. Розпочате кримінальне провадження.

Варто зазначити, що румунські прикордонники теж поінформували про виявлення у цьому районі жертв негоди, в тому числі з обмороженнями та повідомлення про можливу загибель осіб, які зірвалися в урвище.

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